POL-LWL: Wohnwagen abgebrannt

Parchim (ots) - In Parchim ist am frühen Sonntagmorgen ein Hund in einer brennenden Gartenlaube verendet. Der Vorfall ereignete sich kurz nach Mitternacht in einer Gartenanlage in der Lübzer Chaussee. Aus noch ungeklärter Ursache war die etwa 10 Quadratmeter große Gartenlaube in Brand geraten, in der sich der Hund des Gartenbesitzers befand. Der 32-jährige Gartenpächter hatte bisherigen Erkenntnissen zufolge kurz ...

mehr