POL-PDMT: Einbruch in Gartenhütte

Diez (ots) - In der Zeit vom 14.07.2022, 16:00 Uhr, bis 15.07.2022, 08:00 Uhr, kam es in der Parkstraße in Diez zu einem Aufbruch eines PKW. Dessen Fensterscheibe auf der Fahrerseite wurde eingeschlagen und anschließend eine Geldbörse entwendet. Zeugen der Tat, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Diez zu melden (06432/601-0). Rückfragen bitte an: Polizeidirektion ...

mehr