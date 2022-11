Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Hausverbot nach Verzehr von Bifteki und Likör

Koblenz (ots)

Am Mittwoch, den 16.11.2022 gegen 14:30 Uhr fiel ein Ladendieb in einem Lebensmittelmarkt in der Hohenzollernstraße in Koblenz auf. Der 29-Jährige hielt sich verdächtig im Bereich der Kühltheken auf und geriet so ins Visier des Ladendetektivs. Dieser stellt später fest, dass der Beschuldigte eine ganze Packung Hacksteaks noch im Ladengeschäft verspeist hatte.

Im Kassenbereich wurde der Beschuldigte sodann durch den Marktleiter angesprochen. Als dieser ihn mit dem Tatvorwurf konfrontierte, griff der 29-Jährige nach einem Kräuterlikör im Kassenbereich und trank diesen vor den Augen des verdutzten Personals aus.

Den Tatvorwurf gab er im Anschluss auch gegenüber den eingesetzten Beamten der Polizei Koblenz zu. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,1 Promille. Der Beschuldigte erhielt mit der Anzeige auch ein lebenslanges Hausverbot. Er entfernte sich danach von der Örtlichkeit.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell