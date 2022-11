Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Körperlicher Angriff in der Altstadt - Zeugen dringend gesucht!

Koblenz (ots)

In der Nacht von Freitag, den 11.11.2022 auf den Samstag kam es im Bereich der Gemüsegasse in Koblenz zu einem körperlichen Übergriff auf einen 20-jährigen Geschädigten. Dieser wurde in den frühen Morgenstunden von einer Anwohnerin in der Brahmsstraße mit diversen Hämatomen und Schwellungen im Bereich des Kopfs auf dem Boden liegend aufgefunden.

Der Geschädigte gab gegenüber den Einsatzkräften der Polizei Koblenz an, dass er abends in der Altstadt unterwegs war. Im Laufe der Nacht sei er von vier Personen angegriffen und mit Schlägen und Tritten traktiert worden. Die unbekannten Täter stahlen dann das Mobiltelefon des Geschädigten und entfernten sich.

Der 20-Jährige wurde ins Krankenhaus verbracht. Er erlitt mehrere Prellungen im Kopfbereich. Der Angriff wird auf etwa 4:45 Uhr am Samstagmorgen geschätzt. Die Polizeiinspektion Koblenz 1 bittet Zeugen, die Angaben zu den vier Tätern machen können, dringend sich telefonisch unter der: 0261-103-2510 oder per E-Mail: pikoblenz1@polizei.rlp.de zu melden!

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell