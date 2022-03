Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Außenspiegel knallen aneinander

Vreden (ots)

Zwei Frauen in einem kleinen roten Wagen fuhren nach einem Verkehrsunfall in Vreden am Montagnachmittag weiter, ohne sich um den angerichteten Schaden an einem geparkten Mercedes-Benz zu kümmern. Gegen 16.00 Uhr trafen auf der Alstätter Straße die Außenspiegel zweier Autos aneinander: Ein lauter Knall und zwei beschädigte Spiegel waren die Folge. Die Fahrerin habe dunkelblonde Haare gehabt, beschrieb eine Zeugin, wobei die Beifahrerin jünger gewesen sei. Sie vermute, dass es sich um Mutter und Tochter gehandelt haben könnte. Das Fahrzeug sei auf der Alstätter Straße aus Richtung Burgstraße gekommen. Nach dem Unfall bog die Unbekannte mit augenscheinlich hoher Geschwindigkeit in die Straße Hoogen Feld ab. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Ahaus: Tel. (02561) 9260.

