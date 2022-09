Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch, Rhein-Neckar-Kreis: Unfallflucht, Motorroller-Fahrer leicht verletzt; Polizei sucht Zeugen

Wiesloch, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstagabend gegen 21:30 Uhr fuhr ein schwarzes Auto den Stückeläckerweg in Fahrtrichtung Messplatzstraße. Gleichzeitig fuhr ein 16-jähriger Motorroller-Fahrer auf der Messplatzstraße in Richtung Stadtmitte.

An der Einmündung Messplatzstraße und Stückeläckerweg missachtet der Autofahrer die Vorfahrt des Roller-Fahrers. Beim Ausweichen stürzte der 16-jährige Zweiradfahrer und verletzte sich leicht.

Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne anzuhalten, mit seinem schwarzen Pkw von der Unfallstelle.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wiesloch unter der Telefonnummer 06222 5709-0 in Verbindung zu setzen.

