Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heddesheim (Rhein-Neckar-Kreis)L 541: Verkehrsunfall mit Motorradfahrer, Sperrung der Landstraße wieder aufgehoben - PM Nr. 2

Mannheim (ots)

Um kurz nach 16 Uhr kam es auf der L 541 zwischen Heddesheim und Mannheim zu einem Verkehrsunfall, bei welchem ein Motorradfahrer alleinbeteiligt und stürzte. Der Motorradfahrer zog sich bei dem Sturz nur leichte Verletzungen zu und wurde vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt und kam im Anschluss zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Am Motor entstand ein Schaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Über den Zeitraum der Unfallaufnahme musste kurzzeitig die Straße gesperrt werden. Kurz vor 18:00 Uhr konnte die Straße wieder freigegeben werden. Es kam zu keinen nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen.

