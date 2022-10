POL-FR: Häusern: Zwei Kradfahrer bei Unfall verletzt

Freiburg (ots) - Durch Tritte und Schläge mit einem Holzstock wurden mehrere Rollläden und die dahinter befindlichen Fensterscheiben eines Vereinsheim "Am Rheinuferweg" von Unbekannten beschädigt. Der Tatzeitraum liegt zwischen Freitag, 28.10.2022. 19.00 Uhr und Samstag, 29.10.2022, 13.00 Uhr. Weiter wurde mit einem Holzstock in eine Scheibe geschlagen, in welcher ...

mehr