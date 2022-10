Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Transporter kippt auf die Seite

Meppen (ots)

Am Dienstag kam es gegen 10.10 Uhr auf der B402 in Höhe des Meppener Ortsteiles Bokeloh zu einem Verkehrsunfall. Ein mit 195 Schweinen beladener Transporter befuhr die Bundesstraße in Richtung Haselünne als er nach links in Richtung Appeldorn abbog, kippte das Gespann aus bisher ungeklärter Ursache auf die Seite. Der Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Mehrere Tiere liefen auf die Fahrbahn und mussten von den Einsatzkräften eingefangen werden. Etwa 100 Tiere verendenden vor Ort. Die anderen Tiere werden derzeit auf einen hinzugerufenen Transporter verladen. Die Aufräum- und Bergungsarbeiten dauern aktuell noch an. Die Fahrbahn in Richtung Appeldorn ist derzeit noch gesperrt.

