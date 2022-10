POL-EL: Schüttorf - Einbruch in Wohnhaus

Hüven (ots) - Am Montag kam es auf der Sögeler Straße in Hüven zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Ein 19-Jähriger war gegen 18.50 Uhr in seinem Mercedes in Richtung Hüven unterwegs. Ersten Erkenntnissen zufolge geriet der junge Mann mit seinem Fahrzeug aus bisher ungeklärter Ursache in einer dortigen Rechtskurve in den Gegenverkehr und prallte dort frontal mit dem VW einer 48-Jährigen ...

