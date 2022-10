Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Eigentümer von beschädigtem Altkleidercontainer gesucht

Lingen (ots)

Am 07. Oktober wurde gegen 13:30 Uhr in Lingen ein Altkleidercontainer in der Straße "Schwarzer Weg" nahe der Einmündung "Am Bahndamm" durch einen LKW beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Der Eigentümer des Altkleidercontainers konnte bislang noch nicht ausfindig gemacht werden und wird daher gebeten, sich bei der Polizei in Emlichheim unter der Rufnummer 05943/92000 zu melden.

