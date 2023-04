Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Fellbach: 36-Jähriger mit Messer lebensgefährlich verletzt

Fellbach: (ots)

Am Montagabend gegen 21.40 Uhr wurde ein 36-jähriger Mann mit einem Messer lebensgefährlich verletzt. Er verließ zusammen mit einem Freund eine Bar und wurde in der Bahnhofstraße von zwei Männern angesprochen. Nach den bisherigen Ermittlungen hat sich anschließend zwischen den Parteien ein Streitgespräch entwickelt, wobei plötzlich einer der beiden Männer auf den 36-Jährigen losgegangen und auf ihn eingeschlagen haben soll. Im weiteren Verlauf soll der Angreifer ein Messer genommen und seinen Kontrahenten damit verletzt haben. Nachdem der Freund des 36-Jährigen dazwischen gegangen ist, sollen die Angreifer von ihrem Opfer abgelassen und mit einem Pkw geflüchtet sein. Der 36-jährige Verletzte begab sich anschließend zunächst selbständig in ein Krankenhaus, woraufhin dann die Polizei über den Vorfall informiert wurde. Die Kriminalpolizei Waiblingen hat zwischenzeitlich die Ermittlungen wegen eines versuchten Tötungsdeliktes aufgenommen, nachdem der Geschädigte lebensgefährliche Verletzungen von dem Angriff davongetragen hat. Die genauen Hintergründe der Tat sind noch unklar. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen hierzu dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell