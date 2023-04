Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Polizei sucht Zeugen nach Raubdelikt in Spielhalle

Schorndorf: Polizei sucht Zeugen nach Raubdelikt in Spielhalle

Am frühen Freitagmorgen gegen 0 Uhr betraten zwei maskierte Männer eine Spielhalle in der Lutherstraße. Dort forderten sie von einem 23-jährigen Mitarbeiter die Herausgabe von Bargeld. Hierfür gingen die beiden Männer ihr Opfer körperlich an und hielten ihm eine Pistole vor. Als die beiden Diebe einen niedrigen vierstelligen Bargeldbetrag erhalten hatten, ließen sie ihr Opfer leicht verletzt zurück und flüchteten. Die sofort eingeleiteten polizeilichen Fahndungsmaßnahmen, bei denen auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz war, blieben ohne Erfolg.

Bei den beiden Tätern soll es sich Zeugen zufolge um einen etwa 185 cm großen Mann im Alter von etwa 20 Jahren handeln. Dieser trug schwarze, sportliche Kleidung, schwarze Handschuhe, eine braune Sturmmaske und sprach mit osteuropäischem Einschlag. Der zweite Täter soll etwa 200 cm groß gewesen sein, er trug ebenfalls schwarze, sportliche Kleidung, schwarze Handschuhe und eine Sturmmaske.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht unter der Telefonnummer 07361 5800 nach Zeugenhinweisen.

