Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: 14- jährige Jugendliche nach dem Aussteigen aus dem Bus von einem Pkw erfasst und schwerverletzt worden

Ribnitz-Damgarten (ots)

Am 16.01.2023, gegen 16:05 Uhr, kam es auf der L 22 in der Ortslage Ahrenshagen zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Der 56-jährige deutsche Fahrer eines PKW Nissan befuhr die L 22 aus Richtung Ribnitz kommend in Richtung Semlow. Als sich der PKW Nissan auf Höhe eines stehenden Schulbusses befand, beabsichtigte eine 14-jährige Jugendliche aus Ahrenshagen, welche zuvor aus dem Bus ausgestiegen war, die Straße vor dem Bus zu überqueren. In weiterer Folge wurde die Jugendliche vom PKW erfasst und durch den Zusammenstoß schwer aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Das Mädchen wurde vor Ort durch Rettungskräfte erstbehandelt und zur weiteren Untersuchung in die Uniklinik Rostock verbracht. Dort wurde sie stationär aufgenommen. Am Pkw Nissan entstand ein Sachschaden von ca. 500EUR. Gegen den PKW-Fahrer wurde Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung erstattet.

Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

