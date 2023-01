Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKW und einem Reh auf der B 196

PR Sassnitz (LK V-R) (ots)

Am 15.01.2023, gegen 18:00 Uhr, ereignete sich auf der B196 ein Verkehrsunfall mit einem hohen Sachschaden. Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr ein 47-jähriger deutscher Fahrzeugführer mit seinem PKW Kia die B196 aus Richtung Zirkow kommend in Richtung Serams. Auf Höhe der Einmündung zur Ortschaft Schmacht sprang plötzlich ein Reh von rechts über einen Zaun auf die Fahrbahn und kollidierte trotz sofortiger Gefahrenbremsung in der weiteren Folge mit dem Kia. Der Aufprall mit dem Wild war so stark, dass dieses auf die Gegenfahrspur geschleudert wurde und dort mit einem entgegenkommenden Pkw Audi Q5 kollidierte. Sowohl der 47-jährige Kia- als auch der 57-jährige Audi-Fahrer blieben unverletzt. Beide Kraftfahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 50.000 Euro geschätzt. Neben dem zum Einsatz gebrachten Funkstreifenwagen des PR Sassnitz kam auch die freiwillige Feuerwehr aus Lancken-Granitz zum Einsatz. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme und Beräumung musste ein Fahrstreifen gesperrt werden. Nach ca. zwei Stunden konnte die Fahrbahn wieder vollständig freigegeben werden. im Auftrag Marco Sellke Polizeihauptkommissar Dezernat 1 / Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Neubrandenburg Stargarder Straße 6 17033 Neubrandenburg

