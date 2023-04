Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Schwäbisch Hall: Gebäudefassaden mit Farbe besudelt

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Gebäudefassaden mit Farbe besudelt

Unbekannte haben zwischen Donnerstag, 18:00 Uhr und Freitag, 8:00 Uhr die Fassade eines Gebäudes am Dietrich-Bonhoeffer-Platz bzw. die Rückseite des Gebäudes in Richtung Badtor mit Farbbeiteln beworfen. Dadurch entstand Sachschaden in vierstelliger Höhe an dem Gebäude.

Im selben Zeitraum haben Unbekannte die Fassade eines Modegeschäfts in der Neue Straße mit weißer und gelber Farbe beschmiert. Der Schaden hier liegt im dreistelligen Bereich.

Die Polizei Schwäbisch Hall bittet Zeugen sich unter Telefon 0971 400-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell