POL-AA: Rems-Murr-Kreis - Stand: 29.04.2023/13:30 Uhr - 2 Verkehrsunfälle

Kernen-Rommelshausen - Beim Aussteigen nicht aufgepasst

Am Freitag gegen 14:35 Uhr wollte ein 58 Jahre alter Renaultfahrer in Kernen-Rommelshausen in der Karlstraße aus seinem Auto aussteigen. Jedoch übersah er beim Öffnen der Türe einen Radfahrer, welcher den dortigen Radstreifen befuhr. Er touchierte den Radfahrer mit der Türe, welcher daraufhin stürzte. Der Radfahrer erlitt hierbei leichte Verletzungen.

Backnang - Vorfahrt missachtet

Am Samstag gegen 10:19 Uhr wollte eine 64 Jahre alte Fahrerin eines Mercedes von der Wiener Straße in Backnang-Maubach auf die B14 einbiegen. Hierbei übersah sie einen in Richtung Winnenden fahrenden 38 Jahre Mercedesfahrer und stieß mit seinem PKW zusammen. Bei dem Unfall wurde die 44 Jahre alte Beifahrerin leicht verletzt. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro.

