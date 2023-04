POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle, Fahrzeugbrand, Polizeieinsatz

Polizeipräsidium Aalen

Schorndorf: Radlader verliert Ladung, PKW beschädigt

Am Samstag gegen 13:10 Uhr befuhr ein bislang Unbekannter mit einem Radlader die Waiblinger Straße in Richtung Stuttgart und hatte in der Schaufel Holzscheite geladen. Einige dieser Holzscheite fielen während der Fahrt von der Schaufel und ein nachfolgender 21-jähriger Fahrer eines PKW BMW konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen. Beim Überfahren eines der Holzscheite wurde der BMW beschädigt, so dass ein Schaden von etwa 1.000 Euro entstand. Der Radlader setzte seine Fahrt ohne Anzuhalten fort. Personen, die Hinweise zu dem Radlader geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schorndorf unter der Rufnummer 07181/2040 in Verbindung zu setzen.

Spiegelberg: Von der Fahrbahn abgekommen

Am Samstag gegen 21:00 Uhr befuhr eine 41-Jährige die Kreisstraße 1821 von Spiegelberg in Richtung Jux mit ihrem PKW Audi. Kurz nach dem Ortsausgang Spiegelberg geriet sie in einer scharfen Linkskurve aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Auto überfuhr zunächst einen Hydranten und rutschte anschließend knapp 10 m die Böschung runter, bevor es im Gäbeleklingenbach liegen blieb. Die 41-Jährige erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf etwa 60.000 Euro.

B14, Gem. Winnenden: Fahrzeugbrand

Am Samstag gegen 21:30 Uhr fuhr ein 52-Jähriger mit seinem PKW Daimler auf der B 14 von Backnang in Richtung Stuttgart. Im Tunnel Leutenbach bemerkte er Funkenflug an seinem PKW und hielt etwa 100 m nach dem Tunnelende auf dem Standstreifen an. Der PKW fing, offenbar aufgrund eines technischen Defekts, im Motorraum an zu brennen und brannte anschließend vollständig aus. Der 52-Jährige konnte das Auto unverletzt verlassen. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf ca. 35.000 Euro. Die Feuerwehr Winnenden war mit 16 Einsatzkräften im Löscheinsatz. Der Leutenbachtunnel musste bis gegen 23:30 Uhr gesperrt werden. Drei Verkehrsteilnehmer, die im Stau gestanden waren, wendeten ihre Fahrzeuge auf der B 14 und fuhren als Falschfahrer bis zur Ausfahrt Nellmersbach. Alle drei müssen nun mit entsprechenden Ordnungswidrigkeitenanzeigen rechnen.

Gem. Winterbach: Fußgänger auf der B 29 angefahren

Am Samstag gegen 22:00 Uhr befuhr ein 60-Jähriger die B 29 in Richtung Aalen mit seinem PKW Daimler, als etwa 500 Meter vor der Anschlussstelle Winterbach ein 45-jähriger Mann die Fahrbahn überquerte. Als der 60-Jährige den Mann auf der linken Fahrspur wahrnahm, konnte er noch etwas ausweichen, streifte ihn aber dennoch mit seinem Außenspiegel. Der 45-Jährige, der unter Alkoholeinwirkung stand, überquerte anschließend auch die Richtungsfahrbahn Stuttgart und konnte im Rahmen der Absuche auf dem Parkplatz an der B 29 festgestellt werden. Da er bei dem Unfall schwere Verletzungen erlitten hatte, kam er mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

Winnenden: Größerer Polizeieinsatz nach mehreren körperlichen Auseinandersetzungen

Am Sonntagmorgen gegen 06:00 Uhr wurden am Bahnhof Winnenden zwei Personen gemeldet, die nach einer körperlichen Auseinandersetzung verletzt waren. Bei Eintreffen der ersten Polizeistreifen vor Ort stellte sich heraus, dass sich dort etwa 100 Personen, überwiegend eritreischer Herkunft, befanden, die nach einem Musikkonzert auf dem Heimweg waren und auf den Zug nach Stuttgart warteten. Die Stimmung in dieser Menschenmenge war, nicht zuletzt aufgrund berauschender Mittel, etwas aufgeheizt und es konnten einige Streitereien und Rangeleien festgestellt werden. Es wurden umgehend mehrere Streifenbesatzungen, auch der umliegenden Polizeipräsidien Stuttgart und Ludwigsburg, sowie von der Bundespolizei Stuttgart, zusammengezogen, um eine Eskalation der Streitereien zu unterbinden. Aus Sicherheitsgründen musste der Zugverkehr vorübergehend eingestellt werden. Die Bahnstrecke konnte gegen 06:30 Uhr wieder freigegeben werden. Im Zuge der polizeilichen Ermittlungen wurden mehrere Strafanzeigen wegen Gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung aufgenommen. Einige Personen erlitten bei den Auseinandersetzungen leichte Verletzungen.

