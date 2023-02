Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Junge durch Hundebiss verletzt

Weimar (ots)

Am Samstagnachmittag ging ein 10-jähriger Junge mit seinem angeleinten Zwergdackel in der Blankenhainer Straße in Bad Berka spazieren. Hierbei passierte er ein Grundstück, auf welchem sich ein Ridgeback aufhielt. Dieser Hund lief frei auf dem nicht komplett umfriedeten Grundstück umher. Als der Ridgeback den Jungen mit dem Zwergdackel sah, lief dieser zielgerichtet vom Grundstück zum Dackel. Hier kam es zum Kampf beider Hunde, in dessen Folge der Junge den Dackel versuchte zu schützen und ihn hochhob. Dabei biss der Ridgeback dem Jungen in beide Hände, wodurch dieser leicht verletzt wurde. Er wurde durch einen hinzugerufenen Rettungswagen in ein Klinikum gebracht. Der Dackel verendete durch die Bissattacke des Ridgebacks. Der 65-jährige Besitzer des Grundstücks, welcher zu der Zeit für den Ridgeback verantwortlich war, muss sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten.

