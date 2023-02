Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unmut kundgetan - aber auf die Falsche Art

Jena (ots)

Seinen Unmut über, so die Aussage des 42-Jährigen, stets zu schnell fahrende Fahrzeuge in der Löbstedter Straße, tat dieser am Donnerstagnachmittag kund. Hierfür stellte er sich auf die Straße, sodass ein Pkw stoppen musste. In der weitern Folge trat der 42-Jährige gegen den hinteren Kotflügel und beleidigte eine weibliche Fahrzeuginsassin mit einer abwertenden Äußerung. Jedoch hatte der Mann, sprichwörtlich, die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Bei dem Pkw handelte es sich um einen zivilen Streifenwagen der Polizei, besetzt mit zwei Beamten sowie einer Beamtin. Diese gaben sich auch als Solche zu erkennen, was das Gemüt des alkoholisierten Mannes nicht bändigen konnte. Zur Klärung sowie Anzeigenaufnahme kamen sodann uniformierte Beamte hinzu.

