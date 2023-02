Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Rotlicht missachtet und Unfall verursacht

Jena (ots)

Kurz vor halb acht am Donnerstagmorgen befuhr ein 38-Jähriger mit seinem Pkw Tesla die Stadtrodaer Straße in Richtung Zöllnitz. Kurz vor dem Kreuzungsbereich Brüsseler Straße, an der dortigen Ampelanlage, missachtet er jedoch das für ihn zeigende Rotlicht. In der Folge kam es zum Zusammenstoß mit zwei, aus der Brüsseler Straße kommenden, abbiegenden Fahrzeugen, einem Pkw Opel und einem Skoda. Aufgrund der Kollision entsteht an allen drei Fahrzeugen Sachschaden im Gesamtwert von mindestens 70.000,- Euro. Die 42-jährige Fahrerin des Opels musste, aufgrund der Endlage des Fahrzeugs, durch die Feuerwehr aus dem Pkw befreit werden. Alle drei beteiligten Fahrzeugführer wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Aufgrund von Bergungsmaßnahmen kam es für knapp zwei Stunden zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell