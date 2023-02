Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kraftstoff entwendet

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Im Zeitraum von Mittwochnachmittag bis Donnerstagmorgen machten sich Unbekannte an insgesamt drei geparkten Lkw zu schaffen. Diese waren auf einem Platz neben der Ilmnitzer Landstraße, in der Nähe des dortigen Kreisverkehrs, abgestellt. Der oder die Täter öffneten in der Folge die Tankdeckel und entwendeten bei allen Fahrzeugen Diesel in noch unbekannter Menge. Der Sachschaden konnte vor Ort nicht ermittelt werden. Die entsprechende Anzeige wurde gefertigt.

