Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fußgängerin angefahren

Jena (ots)

Nicht auf eine Fußgängerin, welche gerade die Straße querte, geachtet hat am Donnerstagvormittag ein 55-jähriger Fahrer eines Transporters VW. Dieser befuhr die Straße am Planetarium in Richtung Fürstengraben und beabsichtigte nach links in den Bibliotheksweg abzubiegen. Beim Abbiegevorgang jedoch übersah er die den Bibliotheksweg querende 79-jähirge Fußgängerin. Durch den Zusammenstoß wurde die Frau leicht verletzt und musste zur medizinischen Betreuung in ein Krankenhaus gebracht werden.

