Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Geschwindigkeitsmessungen im Stadtgebiet Hildesheim

Hildesheim (ots)

Hildesheim (ste) In den Abendstunden des 08.01. auf den 09.01.22 führte die Polizei Hildesheim Geschwindigkeitsmessungen am Kennedydamm in Hildesheim durch. Insgesamt wurden 12 Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt. Der höchste gemessene Wert betrug nach Toleranzabzug 92 km/h bei erlaubten 50 km/h. Der Fahrzeugführer hat mit einem Bußgeld in Höhe von circa 400 Euro und einem einmonatigen Fahrverbot zu rechnen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell