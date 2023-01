Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Gefährdung des Straßenverkehrs - Wer hat den Überholvorgang beobachtet?

Hildesheim (ots)

Bockenem (hue) Wie der Polizei in Bad Salzdetfurth erst heute angezeigt wurde, soll es am gestrigen Samstag, den 07.01.2023 auf der B 243 kurz vor der Ortschaft Nette zu einer Gefährdung des Straßenverkehres gekommen sein.

Der 81-jährige Anzeigeerstatter gibt an, die B 243 von Bockenem kommend in Richtung Hildesheim befahren zu haben. Aus der Gegenrichtung seien ihm zwei Fahrzeuge entgegengekommen. Nachdem diese den Ortsausgang Nette passiert hätten, habe das eine Fahrzeug das andere überholt. Um einen Zusammenstoß mit dem Überholenden zu vermeiden habe der Anzeigeerstatter nach rechts lenken müssen und wäre beinahe in den Grünstreifen geraten.

Die Polizei Bad Salzdetfurth hat die Ermittlungen aufgenommen und ist insbesondere daran interessiert, wer den Überholvorgang beobachtet hat und Angaben zu dem Überholten oder den Überholenden machen kann.

