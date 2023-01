POL-HI: Mehrere Trunkenheitsfahrten mit E-Scooter

Hildesheim (ots) - Schellerten / Ottbergen: Am Morgen des 07.01.23, hat der Sportverein Eintracht Ottbergen seine jährliche Weihnachtsbaum-Sammelaktion durchgeführt. Die Bürgerinnen und Bürger des Ortes legen dann meist eine Spende in Form von kleinen Eurobeträgen in Plastiktüten an den abzuholenden Tannenbaum. Bei der Abholung ist nun festgestellt worden, dass in den Straßen Hinter den Höfen und Teichstraße, die ...

mehr