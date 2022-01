Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ludwigshafen Körperverletzung zwischen Jugendlichen

Ludwigshafen (ots)

Am Samstag, den 15.01.2022, gegen 16:00 Uhr, wurden zwei 14-jährige Jugendliche aus dem Rhein-Pfalz-Kreis von vier, bisher unbekannten Tätern in der Saarlandstraße in Ludwigshafen geschlagen. Nach den bisherigen Ermittlungen wurde der 14-jährige Geschädigte von einer vierköpfigen Gruppe von Jugendlichen angepöbelt und unvermittelt geschlagen. Hierdurch erlitt dieser Verletzungen im Gesicht und am Handgelenk. Als ein unbeteiligter 14-jähriger Jugendlicher schlichten wollte, schlug die Personengruppe diesem ebenfalls ins Gesicht und auf den Kopf. Anschließend flüchtete die Personengruppe mit der Straßenbahn in Richtung Rheingönheim.

Die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 0621/963-2122 zu melden. Die weiteren Ermittlungen werden durch das Gemeinsame Sachgebiet Jugend übernommen.

