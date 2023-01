Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Trickbetrug mit gefälschten 10-Euro-Scheinen in Alfeld

Hildesheim (ots)

Alfeld (gen) - Am Abend des 06.01.2023, gegen 20:30 Uhr, gelang es einem Täter sich um 20 Euro zu bereichern, in dem er diese gegen zwei 10-Euro-Scheine eintauschte, bei denen es sich um Farbkopien handelte. Zuvor hatte er den Geschädigten in der Winde im Alfelder Innenstadtbereich angesprochen und ihn gebeten, Geld zu wechseln. Der Täter soll Anfang 20 und etwa 180 - 185 cm groß gewesen sein. Er habe dunkle Kleidung und eine Kapuze getragen. Wer auf der Straße angesprochen und um einen Geldwechsel gebeten wird, sollte dabei besonders aufmerksam sein. Insbesondere in der Dunkelheit werden Fälschungen unter Umständen erst zu spät erkannt. Entsprechende Beobachtungen sollten umgehend der Polizei gemeldet werden. Auch der Versuch Falschgeld in Umlauf zu bringen ist strafbar.

