POL-FR: Bad Bellingen: Betrunken gegen geparkten Pkw gefahren

Freiburg (ots)

Ein 29-jähriger Pkw-Fahrer befuhr in Rheinweiler am Samstag, 03.12.2022, gegen 22.30 Uhr, die Burgunderstraße von Bad Bellingen kommend, als er in der Dorfmitte nach links von der Fahrbahn abkam und mit einem auf der Gegenfahrbahn geparkten Pkw kollidierte. Durch die Wucht des Aufpralles wurde der geparkte Pkw fast 10 Meter nach hinten geschoben. Glück hatten zwei Zeuginnen, welche zu diesem Zeitpunkt zu Fuß auf dem Gehweg unterwegs waren und sich etwa 2 bis 3 Meter vor dem geparkten Pkw befanden. Beide kamen mit einem Schrecken davon. Der 29-jährige Pkw-Fahrer blieb unverletzt. Ein beim 29-Jährigen durchgeführter Alkoholtest ergab ein Ergebnis von etwa 1,6 Promille. In einem Krankenhaus erfolgte eine Blutentnahme. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Ein Pkw wurde abgeschleppt, der andere Pkw vor Ort belassen. Der gesamte Sachschaden beträgt etwa 14.000 Euro. Außer der Polizei war auch die Feuerwehr vor Ort, welche die ausgelaufenen Betriebsstoffe ab streute.

