Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Eimeldingen: Vorläufige Untersagung des Weiterbetriebs einer Shisha Lounge

Freiburg (ots)

Am Freitag, 02.12.2022, gegen 22.30 Uhr, untersagte die Polizei vorläufig den Weiterbetrieb einer Shisha Lounge in Eimeldingen. Vorausgegangen war ein Brandmeldealarm zu welchem die Feuerwehr ausrückte. Ausgelöst wurde wohl der Brandmeldealarm durch Rauch von Wasserpfeifen. Bei einer Überprüfung der Brandmeldeanlage konnten Manipulationen an dieser festgestellt werden. So sollen Brandmelder aus den Räumlichkeiten entfernt worden sein.

