POL-WAF: Oelde. Schwarzen BMW angefahren und geflüchtet

An Silvester (31.12.2021) fuhr ein unbekannter Fahrzeugführer zwischen 3.00 Uhr und 11.00 Uhr an der Kreuzstraße in Oelde gegen einen schwarzen 3er BMW und beschädigte diesen an der linken Seite. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zu der Verkehrsunfallflucht machen können. Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

