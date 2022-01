Polizei Warendorf

POL-WAF: Alen. Zwei Einbrüche an Silvester

Warendorf (ots)

Das neue Jahr fing für die Bewohner eines Einfamilienhauses und einer Wohnung in Ahlen nicht gut an, da bei ihnen eingebrochen worden war. Zwischen 18.45 Uhr und 2.40 Uhr gelangten Unbekannte in das Haus an der Kantstraße und durchwühlten mehrere Zimmer auf der Suche nach Diebesgut. Bislang ist unklar, ob etwas gestohlen wurde. Zwischen 19.00 Uhr und 0.00 Uhr stahlen Einbrecher aus der Wohnung an der Gerhart-Hauptmann-Straße Handtaschen, Schmuck, einen Haartrockner und eine Küchenmaschine. Wer hat zu den Tatzeiten an den betroffenen Straßen verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

