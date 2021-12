Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Tatverdächtiger nach Raub auf Tankstelle in Untersuchungshaft - Ergänzung zur Pressemitteilung vom 22.11.2021, 10:46 Uhr

Warendorf (ots)

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Münster befindet sich ein 27-Jähriger in Untersuchungshaft. Der Mann ist verdächtig, am Sonntag, 21.11.2021 einen Raub begangen zu haben.

Der Ahlener soll gegen 22.30 Uhr den Verkaufsraum einer Tankstelle an der Warendorfer Straße in Ahlen betreten haben. Zunächst soll er einen Kauf vorgetäuscht und anschließend der 18-jährigen Angestellten Pfefferspray in das Gesicht gesprüht haben. Während die junge Frau in einen angrenzenden Raum flüchtete, soll der Mann in die offene Kasse gegriffen, daraus Geld entnommen sowie Zigaretten aus der Auslage gestohlen haben. Anschließend soll der Tatverdächtige mit einem E-Scooter geflüchtet sein.

Ein Fingerabdruck führte zu dem Tatverdächtigen, dessen Wohnung am Dienstag, 28.12.2021 von Polizisten durchsucht wurde. Dort fanden die Beamten ein Pfefferspray, bei dem es sich um das Tatwerkzeug handeln könnte.

Polizisten führten den 27-Jährigen noch am gleichen Tag dem Amtsrichter am Amtsgericht Münster vor, der antragsgemäß Untersuchungshaft wegen Fluchtgefahr erließ.

