POL-WAF: Telgte. Unfallflucht am Altenheim

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 28.12.2021 ereignete sich zwischen 14.15 Uhr und 14.45 Uhr eine Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des Altenheims am Eichenweg in Telgte. Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte einen grauen VW Golf an der Fahrerseite und kümmerte sich nicht weiter darum. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Fahrer oder Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

