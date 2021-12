Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Unfallflucht dank Zeugen geklärt

Warendorf (ots)

Dank Zeugen ist eine Verkehrsunfallflucht geklärt, die sich am Mittwoch, 29.12.2021, 11.00 Uhr an der Ostbredenstraße in Ahlen ereignet hat. Die aufmerksamen Ahlener beobachteten, wie ein Senior mit seinem Auto beim Einparken gegen einen weißen Dacia Logan fuhr. Sie sprachen den 79-Jährigen darauf an, der seine Beteiligung von sich wies und einkaufen ging. Die Zeugen informierten die Polizei, die die Personalien des Verursachers feststellten. Trotz einer klaren Spurenlage an beiden Autos zeigte sich der Ahlener auch gegenüber den Beamten uneinsichtig, die ein Ermittlungsverfahren gegen ihn einleiteten.

