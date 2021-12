Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Ursache Gasaustritt geklärt - Ergänzung zur Pressemitteilung vom 25.12.2021, 10:34 Uhr

Warendorf (ots)

Geklärt ist die Ursache des Gasaustritts am Heiligabend (24.12.2021, 19.00 Uhr) in einer Wohnung in Beckum, Friedrich-von-Bodelschwingh-Straße. Die Wohnungsinhaber hatten einige Tage zuvor eine Dunstabzugshaube angebracht, die wie die Gastherme an den Kamin angeschlossen wurde. Durch den Betrieb der Dunstabzugshaube konnten die Gase der Therme nicht ordnungsgemäß abziehen, so dass die Abgase in den Raum gelangten und zwei Bewohner verletzt wurden.

