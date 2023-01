POL-HI: Straftat zum Nachteil älterer Menschen in Hildesheim durch sog. Schockanruf; hoher Schaden entstanden-jac

Hildesheim (ots) - Duingen - Am Morgen des 07.01.2023, zwischen 03:00 Uhr und 03:15 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere Täter gewaltsam Zugang in eine Spielothek in der Dr.-Bock-Brücke. Im Anschluss entwendeten sie einen vierstelligen Geldbetrag. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Alfeld, unter der Telefonnummer 05181/91160, zu melden. Rückfragen bitte an: ...

mehr