POL-HI: Diebstähle bei jährlicher Weihnachtsbaumsammlung

Hildesheim (ots)

Schellerten / Ottbergen:

Am Morgen des 07.01.23, hat der Sportverein Eintracht Ottbergen seine jährliche Weihnachtsbaum-Sammelaktion durchgeführt. Die Bürgerinnen und Bürger des Ortes legen dann meist eine Spende in Form von kleinen Eurobeträgen in Plastiktüten an den abzuholenden Tannenbaum. Bei der Abholung ist nun festgestellt worden, dass in den Straßen Hinter den Höfen und Teichstraße, die beigelegten Spendengelder entwendet worden sind. Es handelt sich dabei um etwa 20 Spendenbeträge zwischen jeweils 5-10 Euro. Wer diese Spendengelder entwendet hat, ist derzeit nicht bekannt. Die Polizei Bad Salzdetfurth bittet daher, sich bei Hinweisen und oder Beobachtungen zu diesen Taten unter der Rufnummer 05063-9010 zu melden.

