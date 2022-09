POL-K: 220904-5-K 14-Jähriger VW-Fahrer versucht vor Polizeikontrolle zu entkommen - Verkehrsunfall

Köln (ots) - In der Nacht zu Samstag (3. September) ist um 0.20 Uhr am Bahnübergang Butzweiler Straße/Hugo-Eckner-Straße in Köln-Ossendorf eine Fußgängerin (20) von einem in Richtung Köln-Eifeltor fahrendem Güterzug (Lokführer 50) seitlich erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Polizeikräfte reanimierten die Schwerstverletzte bis zum Eintreffen der ...

