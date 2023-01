LPI-GTH: Versuchter Einbruch in Vereinsräume - Zeugen gesucht

Eisenach (ots) - Unbekannte verschafften sich im Zeitraum vom 21.12.2022, 16.00 Uhr, bis 29.12.2022, 17.00 Uhr, Zutritt zu den Kellerräumen eines Mehrfamilienhauses in der Rosenstraße. Der oder die Täter entwendeten zwei E-Bikes im Gesamtwert von ca. 10.000 Euro, davon ein Giant Trans E enduro in Grün und ein Trek Real 9 in Orange. Die Polizei Arnstadt-Ilmenau sucht Zeugen unter der Telefonnummer 03677-601124 und der ...

