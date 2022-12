Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: E-Bikes aus Keller gestohlen - Zeugen gesucht

Eisenach (ots)

Unbekannte verschafften sich im Zeitraum vom 21.12.2022, 16.00 Uhr, bis 29.12.2022, 17.00 Uhr, Zutritt zu den Kellerräumen eines Mehrfamilienhauses in der Rosenstraße. Der oder die Täter entwendeten zwei E-Bikes im Gesamtwert von ca. 10.000 Euro, davon ein Giant Trans E enduro in Grün und ein Trek Real 9 in Orange. Die Polizei Arnstadt-Ilmenau sucht Zeugen unter der Telefonnummer 03677-601124 und der Bezugsnummer 0320514/2022. (ah)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell