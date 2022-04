Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Eingedrungen, aber augenscheinlich nichts entwendet

Jena (ots)

In ein Bürogebäude in der Paul-Schneider-Straße in Jena sind Unbekannte am Montag eingestiegen. Der oder die Täter öffneten gewaltsam insgesamt vier Bürotüren und drangen sodann widerrechtlich in die Räumlichkeiten ein. Nach ersten Erkenntnissen wurde aber durch die Einbrecher nicht entwendet. Allerdings verursachten sie ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Die Ermittlungen zu den Tätern wurden aufgenommen.

