Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - PKW-Fahrer oder -Fahrerin nach Unfall mit Radfahrer gesucht

Kevelaer (ots)

Am Donnerstag (17. November 2022) gegen 07:45 Uhr ereignete sich auf der Bahnstraße im Kreuzungsbereich Dondertstraße/Wettener Straße ein Verkehrsunfall, zu dem die Polizei nun Zeugen sucht. Ein 26-jähriger Radfahrer befuhr die Bahnstraße in Fahrtrichtung Rheinstraße, ein Autofahrer oder eine Autofahrerin war dort in gleicher Richtung unterwegs. Kurz vor der Kreuzung zur Donderstraße/Wettener Straße überholte der PKW den Radfahrer und bog nach Angaben des 26-Jährigen danach plötzlich und unerwartet vor ihm nach rechts in die Wettener Straße ab. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden machte der Radfahrer eine Vollbremsung. Da die Fahrbahn regennass war, rutschten seine Reifen weg. Der junge Mann stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Der unbekannte Autofahrer oder die Autofahrerin setzte den Weg fort, ohne anzuhalten. Zeugen, die den Unfall gesehen haben oder Angaben zu dem PKW machen können, melden sich bitte bei der Polizei Geldern unter 02831 1250. (cs)

