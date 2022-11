Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rheurdt - Zwei Einbrüche in Wohnhäuser

Rheurdt (ots)

Am Montag (21. November 2022) kam es zwischen 07:00 und 21:00 Uhr zu zwei Einbrüchen auf der Fasanenstraße. An einem Grundstück kletterten die unbekannten Täter offenbar auf die Garage, um ein Fenster im Obergeschoss des dazugehörigen Hauses zu erreichen. Nachdem sie das Fenster aufgehebelt hatten, durchwühlten sie mehrere Räume nach Diebesgut und erbeuteten Bargeld. An einem Nachbarhaus hebelten die Unbekannten die Terrassentür auf, um sich Zutritt zu verschaffen. Auch hier wurden Schränke und Schubladen durchsucht. Genaue Angaben zur Beute waren noch nicht möglich. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Geldern unter 02831 1250. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell