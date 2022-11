Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Versuchter Raub: Unbekannte Täter durchsuchten Rucksack

Goch (ots)

Am Freitag (18. November 2022) kam es zwischen 21:52 Uhr und 21:55 Uhr in Goch, zu einem versuchten Raub. Ein 21-jähriger Mann befuhr mit seinem E-Scooter den Gocher Stadtpark in Richtung Parkstraße, als er von drei bislang unbekannten Tätern angehalten und auf gebrochenem Englisch angesprochen wurde. Die Täter hinderten den Mann an der Weiterfahrt, durchsuchten seinen mitgeführten Rucksack aber entwendeten nichts und ließen den Mann erst im Anschluss weiterfahren.

Die Personenbeschreibungen für die drei unbekannten Täter lauten wie folgt:

Person 1: - Geschlecht: männlich - Alter: ca. 17 - Größe: ca. 180cm - Gestalt: schlank - Brillenträger - sprach gebrochenes Englisch ohne erkennbaren Akzent - Aussehen: osteuropäisch, helle Hautfarbe, blonde Haare, sprach gebrochenes Englisch, Brillenträger, - Kleidung: grüne Jacke, dunkle Hose, dunkle Schuhe

Person 2: - Geschlecht: männlich - Alter: ca. 16 - Größe: ca. 180cm - Gestalt: schlank - Aussehen: afrikanisch, dunkle Hautfarbe, schwarze kurze lockige Haare - Kleidung: schwarze Hose, schwarze Jacke mit gelben Abzeichen am linken Ärmel

Person 3:

- Geschlecht: männlich - Alter: ca. 16 - Größe: ca. 180cm - Gestalt: schlank - Aussehen: afrikanisch - dunkle Hautfarbe, schwarze kurze lockige Haare - Kleidung: schwarze Hose, schwarze Jacke

Personen, die Aussagen zum beschriebenen Sachverhalt machen können, melden sich bitte bei der Polizei Kleve unter 02821 5040. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell