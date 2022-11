Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Räuberischer Diebstahl

Unbekannte flüchten mit E-Zigaretten

Geldern (ots)

Am Sonntagabend (20. November 2022) gegen 20:40 Uhr betraten zwei männliche Jugendliche den Verkaufsraum der Tankstelle an der Straße Geldertor, während sich die Angestellte kurzfristig im Lager der Tankstelle befand. Diese Situation nutzten sie, um je eine Packung mit E-Zigaretten an sich zu nehmen, um damit den Verkaufsraum zu verlassen. Die 54-jährige Angestellte bemerkte die Vorgänge und versperrte den Unbekannten den Ausgang, woraufhin einer der Beiden ihr den Karton mit den E-Zigaretten in die Hand drückte und verschwand. Der zweite Täter stieß die 54-Jährige zur Seite und flüchtete mit seiner Beute.

Die Tatverdächtigen, deren Alter auf 15-17 Jahre geschätzt wurde, trugen schwarze Kapuzenjacken sowie Corona-Masken. Einer der Tatverdächtigen hatte mittellange, braune Haare und war weiterhin mit einer blauen Jeans und weißen Sportschuhen bekleidet. Der andere trug eine graue Jogginghose und schwarze Schuhe.

Zeugen, die Hinweise zu den beschriebenen Tatverdächtigen, deren Fahrzeug oder Fluchtrichtung geben können, wenden sich bitte telefonisch an die Kripo Geldern unter Telefon 02831 1250. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell