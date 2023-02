Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Schlagfertig gegen Trickbetrüger

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Fast täglich berichtet die Polizei über sogenannte Schockanrufe, wo Unbekannte an das Ersparte von meist älteren Menschen gelangen wollen. Nicht erfolgreich waren sie jedoch am Donnerstag, und das vermutlich aufgrund der Schlagfertigkeit der zum vermeintlichen Opfer auserkorenen 85-Jährige aus Albersdorf. Eine Unbekannte rief mit unterdrückter Rufnummer bei rüstigen Rentnerin an. Zunächst war eine weinende weibliche Person zu hören, welche vorgab ihre Tochter zu sein. Anschließend übernahm eine männliche Person das Gespräch. Dieser stellte sich als Polizist vor gab an, dass es einen Unfall gab und die Tochter eine Radfahrerin schwer verletzt habe. Jedoch hatten die Betrüger nicht mit der Schlagfertigkeit der 85-Jährigen gerechnet. Diese meinte nur, dass man die Tochter wegsperren soll, damit sie aus ihren Fehlern lerne, und beendete sodann das Gespräch.

