Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Presseerstmeldung zur Explosion in der Firmungsstraße

Koblenz (ots)

Am 16.02.2023 um 09:02 Uhr wurde der Polizei Koblenz eine Explosion in einem Haus in der Firmungsstraße in Koblenz gemeldet. Feuerwehr, Rettungskräfte und Polizei sind mit starken Kräften im Einsatz.

Es wird gebeten, den Bereich weitläufig zu umfahren, es kann zu Straßensperrungen rund um das Einsatzgebiet kommen. Zur Ursache können aktuell noch keine Aussagen getroffen werden.

Wir bitten zum jetzigen Zeitpunkt von Nachfragen abzusehen, es wird unaufgefordert nachberichtet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell