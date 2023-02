Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Eigentümer eines gestohlenen Fahrrads gesucht

Koblenz (ots)

Bereits am Donnerstag, den 26.01.2023 gegen Mitternacht konnte eine Streifenwagenbesetzung zwei verdächtige Personen in der Andernacher Straße in Koblenz antreffen, die auf Fahrrädern unterwegs waren und zusätzlich ein weiteres Fahrrad auf den Schultern transportierten. Nachdem man die beiden jungen Männer zum Anhalten aufforderte, warfen diese die Fahrräder zur Seite und entfernten sich fußläufig. Sie konnten im Rahmen der Nahbereichsfahndung nicht mehr angetroffen werden.

Zwei der drei zurückgelassenen Fahrräder konnten bereits einem Besitzer zugeordnet werden, da sie just am Nachmittag des 26.01.2023 zwischen 14 und 0 Uhr in der Geisbachstraße in Koblenz-Metternich gestohlen worden waren.

Das dritte Fahrrad, ein Tourenrad der Marke Bikers Best mit cremeweiß-blauen Rahmen, konnte jedoch bislang noch keinem Geschädigten zugeordnet werden. Ein Foto des Rads ist dem Pressebericht beigefügt. Der Eigentümer wird gebeten, sich mit entsprechendem Nachweis bei der Polizeiinspektion Koblenz 2 zu melden: pikoblenz2@polizei.rlp.de; 0261-103-2911.

