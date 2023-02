Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Erneut Katalysatoren entwendet

Jena (ots)

Sowohl in der Richard-Sorge-Straße als auch in der Lindenstraße trieben Langfinger ihr Unwesen. Zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmittag machten diese sich an zwei geparkten Fahrzeugen zu schaffen. Sowohl bei dem Mitsubishi als auch bei dem Honda wurden die Katalysatoren herausgeschnitten. In der Lindenstraße jedoch wurden die Täter augenscheinlich gestört, da das Stehlobjekt, zwar abgetrennt, noch unter dem Fahrzeug lag. Einem ergangenen Zeugenhinweis wird nachgegangen, die Ermittlungen wurden aufgenommen.

